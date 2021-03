Cristina Pedroche, sobre su salud mental: "Es una mierda, estoy triste y depresiva"

Cristina Pedroche no está pasando por su mejor momento. Las últimas declaraciones de la madrileña respecto a su salud mental han dejado boquiabiertos a sus seguidores, que no eran conscientes del bajón anímico que sufre la colaboradora. En una entrevista exclusiva para el periódico ‘El Mundo’, la presentadora ha explicado que su bienestar emocional se ha tambaleado por culpa de los miles de comentarios negativos que recibe y por los efectos derivados de la pandemia.

La fuerte autoestima y la resistencia que demuestra tener Cristina Pedroche para aguantar los ataques que recibe de personas anónimas en ocasiones se resquebrajan. Son muchos los mensajes negativos que llegan a sus redes sociales sobre su físico, su comportamiento, sus declaraciones o los outfits con los que decide ponerse frente a la cámara. “No soy de piedra. Yo llevo una mochila con muchísimas críticas cada día. Hay un día que estallo, me afecta todo, me planteo que tienen razón y pienso cosas horribles”, reconocía la colaboradora en esta entrevista.

Pese a ello, Cristina sabe dar la vuelta a la tortilla y no quedarse estancada en estos pensamientos nocivos. “Yo amo a mi cuerpo. Es el que tengo, el que cuido, el que mimo. No me escondo. Lo trabajo muchísimo por entro y por fuera. Estoy mejor que nunca. Me veo divina. He enseñado celulítis y estrías. Nadie me obliga a ponerme una ropa u otra. Yo decido”, dejaba clara la consideración y el aprecio que se tiene a sí misma.