Cristina Pedroche pierde a su otra abuela justo un año después

"Me gustaría dar las gracias, una vez más, a todos los sanitarios por el maravilloso trabajo que están haciendo para todos. En especial, en este caso, al hospital Infanta Leonor por tratar con tanto cariño a mi abuela", añade haciendo referencia al hospital de Vallecas, barrio madrileño en el que ha vivido hasta hace relativamente poco, cuando se ha mudado junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, a una lujosa casa en La Finca.

Cristina no había querido hacer pública la noticia hasta este momento. No obstante, ha querido aprovechar la ocasión para denunciar públicamente y cuestionar la actitud de las miles de personas que salieron anoche a la calle a celebrar la caída del estado de alarma, cuando el virus aún no ha sido erradicado y continúa muriendo gente, como su abuela, por esta enfermedad.