Más de un año después, este domingo 9 de mayo decae el estado de alarma en España . La pandemia aún no ha terminado y todavía hay que continuar batallando para acabar con el coronavirus. Nuestras vidas han cambiado completamente y en este último año hemos tenido que privarnos de un centenar de cosas. Reuniones con amigos, familiares y seres queridos, viajes, fiestas… placeres prohibidos que no hemos tenido más remedio que posponer y a los que muchos famosos se negaron a renunciar , saltándose a la torera toques de queda, restricciones de movilidad entre comunidades o número de personas permitidas por reunión.

Dentro del seno de la familia Marichalar de Borbón la cosa no termina ahí. El hermano de Victoria Federica, Felipe Juan Froilán, también ha sido visto saltándose la norma. El sobrino del rey fue pillado mientras paseaba por la calle con varias personas, fumando, sin mascarilla y sin respetar el metro y medio de distancia de seguridad. A pesar de las cámaras de los fotógrafos, Froilán no se puso el cubrebocas, salvo para esquivar a una patrulla de policía que se encontró de camino a su destino – desconocido, pero probablemente también ilegal, ya que en sus manos llevaba una botella y todo apuntaba a que se dirigía a una reunión de no convivientes-. También ha sido visto llegando a su casa pasada la hora permitida.