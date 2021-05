Cristina Pedroche es conocida por sus estrafalarios looks. La presentadora se atreve con absolutamente todo y no tiene miedo a arriesgar y lucir prendas que, de no ser por ella, muy probablemente solo veríamos en pasarela. Algo que por un lado ofrece una amplia visibilidad a las firmas de las creaciones que luce, pero que también deja a Cristina constantemente expuesta a la crítica. "Parece que te han estampado un huevo encima". Estas han sido algunas de las palabras que la mujer de David Muñoz ha recibido tras posar en sus redes con su último 'outfit'.