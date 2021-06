La reivindicación de India Martínez contra los cánones de belleza

La salud, el único motivo por el que decide cuidar su cuerpo

Si ha optado por cuidarse más en ciertos momentos de su vida ha sido por su "salud", no por su "aspecto". "Es verdad que algunas veces si me paso un poco me siento más cansada , pero yo creo que, sin importarme esos kilillos de más, me gustaría coger buenos hábitos. no pasarme con los dulces y las comidas para el día de mañana no tener problemas de diabetes y esas cosas", ha manifestado con responsabilidad.

Eso sí, echándole humor a un tema que para ella es muy importante por la repercusión que sus palabras tienen entre sus fans, India ha advertido de lo siguiente con una sonrisa: "Yo si quiero un donut me lo como, de esas cosas no me privo. A lo mejor al día siguiente me como una ensaladita, un pescado y un gazpacho, que también me gusta, pero al otro a lo mejor me como una cuña de la Puebla o llegan los Reyes y me como dos o tres roscones".