Estábamos en pleno confinamiento cuando la cantante recurrió a su perfil de Instagram para contar que el encierro le había hecho ganar algunos kilos . Tres, concretamente. Y su forma de hablarlo fue desde la naturalidad más absoluta. "La cama desecha y tres kilos de más. Me gusta verme más en forma pero este es mi ‘yo’ confinado y un poco más sedentario ", confesó a través de un aplaudido post publicado tras un mes sin poder salir de casa.

Según fuimos recuperando la normalidad, la artista apostó por recuperar esos hábitos saludables que había ido abandonado por culpa de esa situación excepcional que afrontamos el año pasado. Sin embargo, a pesar de ponerse en manos de un entrenador personal, India no tuvo ningún reparo en desvelar que no había bajado "ni un kilo". Y que no le importaba lo más mínimo.