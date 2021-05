India Martínez, del lado de Rocío Carrasco: "He llorado con ella, el maltrato no hay que callárselo"

Tanta ha sido la empatía que ha sentido con su testimonio que India ha manifestado su "apoyo" absoluto a que si mujeres como Rocío Carrasco han sufrido maltrato "no se lo calle nadie" . "Eso es indiscutible", ha aseverado ante los medios que estaban cubriendo su último acto público. "Yo desconozco el resto de cosas, pero siempre voy a estar en contra del maltrato, apoyando para que no exista", ha reivindicado.

La firme postura de India Martínez sobre la violencia de género

'Rocío: contar la verdad para seguir viva' ha servido para que otros rostros populares se sumen a la hija de 'la más grande' para contar su experiencia con la violencia de género. Yolanda Ramos, íntima amiga de Carrasco, ya hizo su particular 'Me Too' al solidarizarse con ella y narrar el maltrato psicológico del que fue víctima en el pasado . Lo mismo está sucediendo con Antonia Dell'Atte y su guerra reabierta con Alessandro Lequio. Sin embargo, India se siente una afortunada.

"Gracias a Dios no he vivido ninguna situación complicada. Por suerte he estado siempre bien rodeada y bien cuidada en ese sentido, me han dado mi sitio", ha reconocido. Siendo una voz con reconocimiento dentro de la industria de la música, la cantante siempre ha visibilizado "los micromachismos que siempre existen" y "las desigualdades" a las que "algunas veces" se ha enfrentado por ser mujer. "En la sociedad se respira todavía, son los restos de nuestras generaciones pasadas", ha justificado al hablar del patriarcado.