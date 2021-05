Uno de los grandes placeres de Laura siempre ha tenido que ver con la comida: es muy aficionada a la pizza, entre otros platos de la gastronomía italiana. Pero ya hace años explicaba que no puede abusar de ella: "No debo comer muchos carbohidratos para que mi trasero se cuide", se sinceraba. Por otra parte, ha reconocido también en alguna entrevista que entrenar no le gusta demasiado. "Pero hay que hacerlo, el movimiento es importante", admite. Quizás por eso buena parte de su cambio físico tiene que ver con haberse centrado en adoptar nuevas pautas alimentarias.