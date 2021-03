Laura Pausini carga contra su antigua discográfica: "Me dijeron que con mi edad no ganaría un Grammy"

"Me dijeron: 'Con la edad que tienes y la música que funciona ahora, creemos que no ganarás. No vamos a pagar el viaje". El shock apenas le duró unos minutos. Lloró mucho tras aquella conversación, pero sus padres, que siempre le han apoyado en su larguísima trayectoria profesional, le dieron la solución que necesitaba. "Me propusieron hacer un viaje familiar a Las Vegas, y, si ganaba, al menos que me quedaba ese recuerdo. Gané. Y no he vuelto a hablar con mi compañía en Italia", ha desvelado con rotundidad.