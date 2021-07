Vicky Martín Berrocal ha usado un filtro de Instagram que le pone pecas en el rostro, la piel más tersa y edita el color. “No pareces ni tú” “Joder, ya no es ella con tanto filtro”, “Deberían poder F de filtros para no creernos todo”, “Estás muy guapa pero no pareces tú”, “Irreconocible, más filtro imposible” o “¿Qué te hiciste? Muy bien pero no eres tú”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación.