Alba Díaz, tras dar positivo en coronavirus: "Me encontraba fatal"

Antes de que sus más de 250 mil seguidores empezaran a especular, Alba Díaz ha justificado su baja actividad en redes y la razón por la que este fin de semana no ha hecho planes fuera de casa. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz empezó a encontrarse indispuesta hace unos días. Tras sospechar que podría ser una de las afectadas por la quinta ola del coronavirus, que está disparando los contagios en todos los rincones de nuestro país, la modelo tomó medidas y acudió al médico, aunque el resultado inicial no fue el que esperaba.

“Os preguntaréis, esta niña que hace metida en casa tres días. Pues os cuento un poquito. Hace dos días me hice la prueba de antígenos, di negativo, me encontraba fatal y dije: ‘venga, me voy a hacer la PCR”, confesaba Alba, que le costaba dar su testimonio al estar “muy empanada”.

Tras permanecer dos días aislada y sin contacto con su entorno, la influencer, que puso en cuarentena el primer diagnóstico al encontrarse “realmente mal” para tratarse de un simple catarro, confirmaba sus sospechas y daba finalmente positivo en la PCR. “Tengo tos, cansancio, mocos y he perdido gusto y olfato. Eso son mis síntomas. […] Cuidaos que está el tema que no veas”, aprovechaba su altavoz para recordar a la gente que no se puede relajar ante el virus y debe tomar todo tipo de precauciones para no propagarlo.