Laura Escanes, su hija Roma y Risto, que estaba vacunado, dan positivo en covid-19: "Ojalá no haya complicaciones"

Sus millón y medio de seguidores se olían que algo no iba bien. La baja actividad de Laura Escanes durante las últimas 48 horas, sumada a la repentina cancelación de un directo de Twitch en el que iba a participar Risto Mejide "por causas mayores", ya advertía que algo estaba sucediendo en el núcleo familiar. Y este mediodía, consciente de que ha estado "desaparecida y desconectada", la influencer ha decidido sentarse con sus fans para comunicarles que ha dado positivo en coronavirus y que su marido y su hija Roma también se han contagiado .

"Tenemos tos, sobre todo Roma, luego yo también empecé con dolor de cabeza, fatiga muscular, sentí como que los músculos me pesaban mucho y una noche me puse a temblar muchísimo del frío, dormí con sudadera", ha compartido con sus seguidores, que le han prometido darle todo el apoyo posible en los días que tiene por delante. Ahora, por suerte, todos se han "levantado bien" y, de continuar las cosas como están, solo les queda tener paciencia. "Ojalá no haya complicaciones ni empeore nuestra situación", ha deseado.