Tras estar unos días más ausente de lo habitual en redes y después de darle varias vueltas, Laura Escanes confesó, hace justo un año, que se había sometido a un aumento de pecho con corrección de asimetría y reducción de la areola. “Esconderlo es como engañaros, me siento como que no estoy contando la verdad”, se anticipaba la influencer a las posibles especulaciones sobre su ausencia. La mujer de Risto Mejide prefería no dar las cifras exactas del aumento, ya que el resultado depende del cuerpo en concreto, pero todo parecía indicar que se trataba de una cantidad de centímetros ínfima