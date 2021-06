Laura Escanes acumula más de un millón y medio de seguidores en Instagram

La it girl se ha convertido en una de las personas más queridas en redes sociales, pero eso no le libra de los temidos haters

La mujer de Risto ha explotado contra un usuario que ha acusado a su marido de ser un "asaltacunas"

Laura Escanes se ha convertido en una persona muy querida en las redes sociales, tanto que, incluso cuando está un tiempo sin colgar contenido, aquellos que la quieren no dudan ni un instante en preocuparse por su estado. La cifra de su familia virtual aumenta a buen ritmo y ha logrado hacer de su día a día una profesión. Pero no es oro todo lo que reluce y, más allá de los beneficios que puede obtener a cambio de esta privilegiada situación, tiene que hacer frente a los famosos ‘haters’, personas que se mueven por esta plataforma generando hostilidad y criticando cada paso que da. Pese a que la catalana suele obviar este tipo de comentarios ofensivos, hay ocasiones que no puede contener más estos feroces ataques y explota contra este tipo de usuarios.

Este mismo lunes, la it girl, como viene siendo habitual, promocionaba una de las marcas con las que colabora, sin saber que un simple anuncio traería tanta cola. En concreto, en esta ocasión, demostraba la calidad de una plancha de pelo usándola en su propio pelo en una sucesión de historias. Tras esta recomendación, uno de estos odiadores, sin ninguna justificación lógica, enviaba un mensaje por privado a Laura acusándola de estafar a los más jóvenes con sus sugerencias, aprovechando la oportunidad para arremeter también contra Risto Mejide, su marido.

“Uau, creía que sin saber esto mi vida se iba a acabar. Suerte tienes de engañar a los adolescentes… que si fuera por personas como yo, tanto tú como el señor asaltacunas que tienes al lado, ibais a estar muriéndoos de hambre”, colgaba Laura este texto para denunciar públicamente esta situación. “Sois muy tóxicos y nocivos para la sociedad”, concluía con sus reproches este usuario, probablemente con el pensamiento de que la destinataria no llegaría a rebatir sus palabras. “Luis, un poco de educación no te vendría nada mal”, replicaba ella y dejaba constancia de lo que sufre a diario fruto de su exposición pública. “No sé quién es el tóxico por aquí”, era escueta pero tajante en sus palabras.

Laura Escanes se rompe tras ser tachada de “mala madre”

No es la primera vez que se defiende públicamente de las arremetidas de sus seguidores. Hace un par de meses, la influencer rompía a llorar tras ser tachada de mala madre. “Yo escucho llorar así a mi hijo y me levanto al momento aunque esté trabajando desde casa. No pongo música para no oírla y hablo de esa manera. Qué pena, Laura. Reflexiona, por favor”, le escribía una usuaria que había escuchado a Roma llorar de fondo en algunos de sus directos en Twitch.