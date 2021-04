Laura Escanes rompe a llorar tras ser tachada de "mala madre": "Mi hija no está desatendida"

“Yo escucho llorar así a mi hijo y me levanto al momento aunque esté trabajando desde casa. Ni pongo música para no oírla y hablo de esa manera. Qué pena, Laura. Reflexiona, por favor”, le escribía una usuaria a través de redes sociales. La influencer explicaba entonces que se trata de alguien a quien “no le gusto demasiado”, pero que en sus conversaciones siempre había habido “cierto respeto”. “Lleva varias semanas diciéndome que doy imagen de mala madre por, mientras estoy en directo en Twitch, escuchar que mi hija llora y no levantarme. Lo habéis escuchado varias veces, a veces me he levantado, otras os he dicho que no os preocupéis, que la niña está atendida, que está con su padre mientras yo estoy en directo o lo que sea”, aclaraba antes de romper a llorar.