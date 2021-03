Aunque jamás pensó que pudiese llegar a separarse, la diseñadora tiene claro que “que las cosas no salgan bien no quiere decir que haya que matarse”. Y son muchas las fans que quieren saber el truco para mantener una buena y respetuosa relación con sus exparejas. “No intentes acordarte de lo más mínimo malo, si te acuerdas de lo bueno te llevará al sitio de la admiración, el respeto y el cariño”, dice Vicky, que ha confesado que le “encanta” ver feliz al torero. “El otro día vi una foto maravillosa que mi hija les hizo a los dos (refiriéndose a Manuel y Virginia). Se tienen admiración, me encanta y me parecen un parejón”.