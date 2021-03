Víctor Elías, sobre su distanciamiento con su prima, la reina Letizia: "Antes fardaba muchísimo de ella"

“Hace mucho que no tenemos contacto, ni relación. Cuando eran príncipes, teníamos un poco más de contacto y hace tiempo ya que no”, confesaba en una entrevista enfocada a su situación personal y profesional actual. “Fardaba de prima, pero mucho antes, cuando era periodista de TVE, que parece que es una cosa que se le ha olvidado, que es la gran periodista que era”, señalaba a este medio. "Ahí fardaba muchísimo, que no significa que ahora no lo haga", puntualizaba sus declaraciones, concluyendo con este asunto al recordar que su prima “es una persona que se ha enamorado y ha decidido vivir esa vida con lo bueno y lo malo que conlleva”.