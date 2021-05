Zidane se va del Real Madrid: la familia a la que se entregará a partir de ahora

Lo cierto es que no es la primera vez que esto ocurre. En mayo de 2018 tomó esta misma decisión y abandonó el club durante una temporada. Y ahora, que parece la definitiva, ¿quién forma parte del entorno íntimo del francés al que se entregará tras su salida del Real Madrid?

Véronique, 'la primera dama del Madrid’

Se conocieron en 1989 , cuando él tenía diecisiete años y ella diecinueve, y no tardaron en darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. "Nada más verla, él dijo que tenía delante al amor de su vida. Y así hasta hoy", dijo Zidane, según cuenta una prima de Véronique. Él ya jugaba en Cannes y ella era la capitana del equipo de majorettes de Rodez.

De hecho, muchos la definen justo como 'la capitana de la familia'. Sus orígenes almerienses (por parte de padre y madre: sus apellidos de soltera son Fernández Ramírez) fueron decisivos en el fichaje de Zizou por el equipo blanco, ya que ella quería volver a su tierra. Véronique lo dio todo por su marido y por su proyecto familiar, abandonando su carrera de bailarina clásica para la que había sido becada en París. Cuando se conocieron en aquella discoteca parisina, ella no sabía nada de fútbol: "Zinedine fue quién me enseñó todo sobre el fútbol y desde que empezamos nuestra relación, el fútbol me comenzó a interesar", ha contado ella en alguna ocasión.