Algo que ha defendido la cantante a lo largo de este tiempo ha sido la importancia del amor propio , algo que se ve reflejado, como no podía ser de otra manera, en sus proyectos profesionales. Además, también ha sabido aprovechar la ventana de las redes para lanzar algunos mensajes tras las numerosas críticas que a veces recibe a su físico, como ha sido en esta ocasión. ¡Te contamos todos los detalles!

Como le ocurre a muchos personajes públicos -mayoritariamente mujeres-, la artista ha recibido en varias ocasiones críticas y comentarios que atacan a su físico . Sin embargo, si por algo se caracteriza la de Granada es por no guardar silencio cuando recibe palabras hirientes cuando se refieren a su cuerpo. No es la primera vez que le ocurre pero ahora ha querido dejar claro que, tras ver "en TikTok comentarios sobre su cuerpo", se ha dado cuenta que "le da pena" porque la gente que "dice esas cosas sobre los demás" son las que realmente tienen "tantos complejos".

En estas líneas, la compañera de edición de Aitana Ocaña o Amaia Romero, ha aprovechado para decir que "le encanta comer lo que le da la gana", así como "hacer el deporte que le gusta" o "ponerse la ropa que le hace sentir bien encima del escenario enseñando lo que le apetece": "Me encanta mi cuerpo, me encanta mi celulitis y cada día estoy más buena, o así lo pienso yo, que es lo que más me importa".