Desde que comenzaran su andadura en el tenis, los nombres de Rafa Nadal o Carlos Alcaraz sonaron con mucha fuerza. Pero no han sido los únicos. Con tan solo 13 años, Franco Colapinto ya empezaba a despuntar en F1 ya que entonces compitió por primera vez en un campeonato internacional. A pesar de ser argentino, el joven actualmente reside en España. Concretamente en Palma de Mallorca, en donde tiene instalada su residencia.

Un país que le ha dado mucho más que un hogar y es que, desde que comenzara su andadura en su profesión, contó con el apoyo de Fernando Alonso, su mentor: "Es un grande Fernando. Tuvo buen ojo al final. Es un orgullo que me haya apoyado de pequeño y haber crecido en su equipo en Fórmula 4 (...). Yo crecí viendo la F1 con Alonso. Yo no había nacido y él ya estaba corriendo. Es un piloto que dejó un legado muy grande en la historia", dijo en 'Car and Driver'.