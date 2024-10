Andreu Buenafuente habla de su peor momento económico: "Un día me dijeron que ya no tenía ahorros"

Buenafuente se ha sentado en ‘L’Eclipsi’ de 3 cat para hacer una de sus entrevistas más sinceras

El presentador catalán ha hablado como nunca sobre su mayor adicción: el tabaco

Andreu Buenafuente y Silvia Abril enseñan como nunca a su hija Joana y sus seguidores opinan: "Ha salido al padre"

En el año 2012, la vida del presentador Andreu Buenafuente daba un giro de ciento ochenta grados. El comunicador y su compañera de vida, Silvia Abril, daban la bienvenida al mundo a su primogénita, Joana, que tiene ya doce años. Desde su llegada al mundo, el matrimonio ha tratado de proteger al máximo la privacidad de la menor aunque, eso no ha supuesto que no hablen de ella en ocasiones.

Ahora, Buenafuente se ha sentado en ‘L’Eclipsi’ de 3 cat para hacer una de sus entrevistas más sinceras en donde, además de hablar sobre la paternidad -y como le cambió la vida-, también ha hablado como nunca sobre su mayor adicción: el tabaco. ¡Te contamos todos los detalles!

La llegada de su hija al mundo

¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete ¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete

En esta reveladora intervención, el marido de Silvia Abril ha abordado varios asuntos de su vida privada, como fue el nacimiento de su hija Joana. "La llegada de nuestra hija Joana en casa, empieza una nueva vida, literalmente, tienes que proteger a alguien, para siempre, te sobrevivirá y necesita todos los cariños posibles, fue no dormir y ver qué pasaba (...)".

Además, ha reflexionado lo que supuso ser padre a una edad avanzada: "Fui padre mayor, no lo llevaba dentro, hay una programación establecida que se activa cuando la realidad es la que es. Recuerdo los años anteriores como una cosa que no perseguía, no lo tenía al horizonte, pero cuando llega es alucinante".

Su adicción al tabaco y sus problemas económicos

Además de abordar el tema la paternidad y su experiencia, el presentador ha querido abrirse en canal para tratar otros asuntos de su vida privada, de los que no había hablado antes, como su "relación de amor odio con el tabaco": "Me gusta bastante fumar. Sé que es incorrecto decirlo, sé que no es bueno, sé los problemas que tiene. El tabaco ha podido conmigo. Es una adicción acojonante. Solo hay una solución, la erradicación total. Si no fuma nadie, yo tampoco". Además, ha confeado que "una vez" durante aun año.

Finalmente, el humorista de Cataluña también ha hablado sobre su situación económica. Además de confesar que en ocasiones ayuda a personas porque considera que los que ganan más "están obligados a compartir" y "a ayudar a más gente", también ha dejado claro que no siempre ha sido así: "Recuerdo, cuando tenía buenos ahorros, que no los disfrutaba. Un día me dijeron que ya no los tenía y me dije, bueno, me quedo igual, porque sigo currando. Eso me hizo pensar que con lo que tuviéramos viviríamos bien".