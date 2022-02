La vida de los hijos de Audrey Hepburn: Sean es productor de televisión y Luca dirige su fundación benéfica

Tras el nacimiento de Sean, Audrey fue madre por segunda vez, de Luca, aunque esta vez con Andrea Dotti. La pareja se había conocido durante un crucero y él trabajaba como psiquiatra. Ambos decidieron darse el ‘sí, quiero’ en 1969. El propio Sean confesó que Andrea era un gran padrastro, aunque parece ser que no fue tan bueno como marido. Durante su embarazo de Luca, Audrey estuvo muy preocupada; había sufrido varios abortos y no quería salir de casa. Mientras tanto, Andrea se iba de fiesta y, también, llevaba mujeres a casa cuando Audrey no estaba. Su divorcio llegó en 1982.