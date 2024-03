La llegada de los padres de Juan Antonio Bayona al Teatro Dolby de Los Ángeles y su anécdota con Ariana Grande

View this post on Instagram

Cogidos del brazo y siguiendo las indicaciones de su hijo Carlos han entrado en el teatro y han subido las escaleras para dirigirse a sus asientos. Carlos Bayona ha grabado cada segundo de cómo sus padres vivían este momento tan importante en la trayectoria de su hijo. Una vez dentro ha llegado el momento de las fotos para el recuerdo y ha sido ahí cuando ha tenido lugar la anécdota. Ariana Grande se ha convertido en protagonista inesperada de la llegada de Juan Antonio y Piedad. "Les he hecho un selfie a mis padres con Ariana Grande", ha comentado Carlos Bayona, que ha lamentado no haber podido disfrutar tanto como le hubiera gustado de la experiencia. "No hemos vivido nada el rollo de la alfombra roja", ha dicho el dj a otra de las personas que les acompañaba mientras intentaban dar con su sitio para seguir la gala, en la que lamentablemente 'La sociedad de la nieve' no ha podido alzarse con el Oscar a Mejor película internacional, que finalmente ha sido para 'La zona de interés'.