El verano ya está aquí. La primera edición de los 'Beef Awards' ha dado el pistoletazo de salida al período estival este 19 de junio con una espectacular gala que se ha celebrado en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Ha sido la noche del disfrute. Una gran reunión de amigos que no se ha querido perder nadie: han sido muchos los rostros conocidos han acudido hasta el foso taurino para celebrar esta entrega de premios. Pero antes, paso por el photocall y charla con la prensa de algunos de los invitados que han desfilado por la alfombra roja.

Divinity no ha querido faltar a esta primera gran cita del verano organizada por Provacuno y allí hemos estado para darte buena cuenta de todo lo que ha ocurrido en esta noche tan especial e inolvidable. A las 20:00 horas han llegado los primeros rostros conocidos con un objetivo claro en el horizonte. Disfrutar de la noche en la mejor compañía, de la mejor música, reencontrarse con amigos y celebrar. La plaza de Las Ventas se ha convertido en el centro neurálgico de la noche madrileña.

Por supuesto, a la cita no ha faltado Jaime Yartun, presidente de Provacuno, organizador y anfitrión de esta gran fiesta pensada por y para disfrutar y a la que han asistido 600 invitados. "La idea era hacerlo de unas 400 personas, pero no nos falla nadie. Todo el mundo nos decía "qué buena idea, como nos apetece". En el vacuno es una cosa totalmente nueva que nunca se había hecho y la verdad es que la gente lo ha aceptado con muchísima ilusión", nos ha contado Yartun al comienzo de este gran evento. Un evento que llevaban ya tiempo planeando. La idea surgió tras la pandemia, pero no ha sido hasta ahora cuando lo han podido llevar a cabo. "Lo intentamos organizar pero era muy problemático porque coincidió con la época del covid y lo tuvimos que posponer. Y hemos pensado que ahora era el momento maduro para hacerlo".