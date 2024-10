En el encuentro exclusivo que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, el artista nos ha contado que acaba de sacar una colaboración con Danna Paola y que está centrado en hacer el próximo disco. "Estamos juntándonos en el estudio con varios colegas, con gente de España y gente de fuera también. Creo que va a ser muy interesante, pero son sorpresa, no te puedo decir nada", nos adelantaba sobre las colaboraciones que tiene en mente.

"Mi experiencia en Factor X fue una sorpresa. Gané el programa porque elegí a una concursante que tuvo la suerte de ganar. Siempre me ha gustado esa faceta de manager, siempre he querido, el día de mañana, montar una discográfica y fichar a gente. Nunca lo he dicho públicamente, pero sí que está en mis planes a futuro", nos ha confesado sobre los planes que tiene empresariales y relacionados con la música.