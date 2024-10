La alfombra rosa de CADENA 100 POR ELLAS, en fotos

Hace unas horas, Madrid se vestía de gala con motivo de una nueva edición de ‘ CADENA 100 POR ELLAS ’. El evento a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, que sin duda se ha convertido en uno de los grandes espectáculos musicales del país, comenzó alrededor de las 20 horas de este sábado con un recinto abarrotado que colgó el cartel de sold out solo una hora después de poner a la venta las entradas para la noche mágica, demostrando así el fuerte espíritu solidario tanto de sus artistas como de los oyentes de la emisora y el público.

La velada dio el pistoletazo de salida con Rockin’ Girls, la banda formada por Angie Lófer, Carmen Niño, May Johoy y Elena Castelló que acompañó a cada uno de los cantantes, no sin antes versionar cuatro de los temas más relevantes de todos los tiempos en forma de medley: 'Survivor', de Beyoncé, 'I’m Outta Love' de Anastacia, 'Poker Face', de Lady Gaga y 'Feel this moment', de Christina Aguilera.