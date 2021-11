En Divinity.es vivimos momentazos con los rostros conocidos que pasaron por la alfombra roja de LOS40 Music Awards

Del reencuentro entre Rosalía y Aitana a la confesión de Lola Índigo

Mallorca fue el lugar elegido para disfrutar, un año más, de la gala de LOS40 Music Awards. El escenario se llenó de artistas reconocidos nacional e internacionalmente que recogieron sus premios y cantaron sus canciones más conocidas. Pero antes de todo eso, la alfombra roja del evento les recibió y en ella pudimos vivir unos momentazos que seguro quedarán para el recuerdo. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Un evento de música no podía permitirnos otra cosa que recordar cuáles son las canciones que han marcado la vida de nuestros vips. Sofía Ellar, que reapareció con un radical cambio de look, confesó que si tuviese que resumir su playlist actual en una palabra no sería otra que "empoderamiento". Belén Aguilera admitió que 'Fama', la última canción de Rosalía y The Weekend, ha sido lo que más ha sonado en su móvil estos últimos días.

¿Un look para la alfombra roja?

No hay duda de que una de las cosas más comentadas en eventazos como este son los looks de los famosos. Los artistas suelen aprovechar la ocasión para mandar un mensaje reivindicativo, lucir diseños propios para una alfombra roja y apostar y triunfar con lo más arriesgado. Uno de los ejemplos es Lola Índigo, que eligió el color rojo para simbolizar la fuerza que tiene dentro. "Me encantaría bajar una bola de discoteca en pelotas. Me encantaría salir desnuda en televisión, pero no me van a dejar jamás. Seguiré soñando con ello", nos confesó con humor.

También nos sorpredieron María Pombo y su marido, Pablo Castellano, que explicaron que había sido el propio empresario el encargado de su look, a pesar de tener una mujer influencer. "Me cuesta todavía. Tengo 35 años pero me cuesta. El truco es sentirse cómodo", admitía.

El momento más Divinity de nuestros famosos en los últimos diez años