İrem Helvacıoğlu, de 'Habitación 309', confirma su ruptura con su novio: "Mi corazón está vacío"

Pese a su inesperada confesión, la actriz no quiso entrar en detalles y declinó hablar sobre los motivos de la ruptura y sobre si hay alguna opción de reconciliación. "No entremos en esos temas", respondió a la periodista amablemente, la actriz, que aseguró que no le gustaba el egoísmo en el sexo opuesto.

Considerada una de las actrices más bellas de su país, la actriz niega rotundamente haber pasado por quirófano. "No tengo estética, pero tengo botox. Como mis labios son grandes, siempre se piensa que son estéticos, pero no lo son. Mi barbilla también es puntiaguda pero es natural", ha señalado la actriz, que no ha dudado en reconocer que ha recurrido al botox para evitar ciertas arrugas. Tengo líneas en la frente y las elimino con botox para que no interfiera con mi expresión", ha contado en la entrevista.