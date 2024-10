Horóscopo para la semana del 14 de octubre: los signos con mayor y menor suerte, según Esperanza Gracia

En segunda posición, se sitúa el signo de Cáncer, que comenzará esta semana con días llenos de sorpresas gracias a la Luna Llena. Las cosas te irán mucho mejor que hasta el momento y vivirás una luna de miel con la vida, pero no te relajes que ahora es el momento de conservar lo que has ganado. Tu intuición será tu mejor amiga y te resultará muy útil para saber si algo te conviene o no. Para Cáncer esta semana, el color de la suerte es el rojo, sus números de la suerte son el 4 y el 7 y sus signos afines son Tauro y Sagitario.