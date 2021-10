Cem Belevi, de 'Inadina ask': "No he podido encontrar el amor, pero estoy buscando"

Aunque hace apenas un par de meses se relacionaba con la cantante İrem Derici, Cem Belevi ha desmentido que tenga novia. El actor que daba vida a Deniz Aras en 'Inadina ask' ha confesado que de momento no ha encontrado a la mujer con la que compartir su vida y que lleva soltero desde que rompiera su compromiso con Zehra Yılmaz. "No he podido encontrar el amor en algún tiempo y me acostumbré a vivir así. Estoy buscando. Espero encontrarlo", ha revelado hace unos días.