Burak Özçivit, de 'Kara Sevda', denunciado por varios compañeros por insultarlos gravemente

No corren buenos tiempos para Burak Özçivit. Según ha publicado la prensa turca, el protagonista de 'Kara Sevda' ha sido demandado por haber insultado a cuatro miembros del equipo durante el rodaje de la serie 'Kuruluş: Osman' , en la que interpreta el papel principal. En la demanda, que fue interpuesta el 8 de diciembre de 2020 en Beykoz, se solicita para el actor una pena de cuatro años y un mes.

Burak Özçivit fue el primero en aterrizar en Divinity. Gracias a él y a Neslihan Atagül descubrimos las series turcas. Y surgió el flechazo. Desde ese día, las grandes historias de amor provenientes del país otomano se han convertido en la seña de identidad del canal femenino de Mediaset, que ha apostado fuerte por los grande éxitos turcos y ha logrado conquistar a los espectadores con historias como 'Erkenci Kus' o 'Love is in the air'. Los últimos títulos en aterrizar en nuestro canal han sido 'Amor Lógica y Venganza' y 'Ada Masalı: el cuento de la isla'. ¿Te las vas a perder?