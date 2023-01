Esthercita confiesa y arruina el plan de su padre, en 'La tempestad': Damián sale libre y el alcalde jura venganza

La confesión de Esthercita pone en evidencia a sus padres delante de todo el pueblo

La visita a los calabozos para intentar solucionar la terrible situación en la que han implicado al capitán no sale como Marina hubiera deseado. El capitán se muestra más osco que nunca con ella y la provoca acercándose a ella. Algo a lo que ella responde con una bofetada. Fabré no está dispuesto a ceder y no piensa pedir matrimonio a Esthercita para evitar la prisión. Él es inocente y no piensa dar un paso que haga creer a los demás lo contrario.

Su negativa le coloca en una situación muy delicada. El tiempo corre en su contra. Lo que nadie imagina es que la procesión de la virgen del pueblo acabará de una forma sorprendente. Cuando los hombres de Fabré exigen explicaciones a don Fulgencio, Marina se enfrentará al alcalde sacando a la luz su lado más oscuro al revelar que todo es una mentira para acabar con él. "Fue ella quien se ofreció pero como el señor Salazar y su mujer no quieren que se sepa la verdad, metieron a Damián a la cárcel", le grita en mitad de la plaza antes de que Esthercita entre en escena

La hija de los Salazar ha perdido el control y tras visitar en los calabozos a Damián, revelará la verdad a sus vecinos, humillando a sus padres ante todos ellos. "Es mentira que Damián haya abusado de mí. Es inocente. Estuvimos juntos porque yo me lo ofrecí y me metí en su cama. Nunca abusó de mí. Yo lo obligué a que tuviéramos relaciones porque como dice mi padre soy una cualquiera. Fue la mejor noche de mi vida. Damián es el mejor de los amantes y a su lado me hizo mujer así que dejen de verme como una víctima y a él como un verdugo", gritará la joven completamente borracha.

La confesión de Esthercita permite que el capitán sea puesto en libertad de forma inmediata mientras que el alcalde enfurecido jura venganza contra él a la vez que reniega de su hija. "Nunca se lo voy a perdonar. Para mí Esthercita está muerta. Que esa malnacida no se atraviese en mi camino porque la voy a mandar a un convento. Volveré a levantarme y voy a acabar con sangre esta humillación. Voy a hacer que Damián Fabré pague por lo que me hizo", dice el alcalde.

La trama de la trata de mujeres, al descubierto

Por su parte, Lázaro conoce a Jazmín, una de las mujeres que trabaja en el club del pueblo. Sin embargo, la joven acaba de llegar y está desolada ante la idea del futuro que la espera en el mundo de la prostitución. Sin parar de llorar, la joven encuentra en Lázaro alguien que comprenda. "A mí se me olvidó lo que es la felicidad. No sabes cómo es mi vida. Si te cuento nos pueden matar a los dos. No se lo puedes contar a nadie. Me tienen secuestrada. Me compraron a una banda de traficante de mujeres", le confiesa a Lázaro, que le promete que regresará y la ayudará a salir de la trágica situación en la que se encuentra.

