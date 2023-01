La cuenta atrás ha comenzado. Mañana las 22:30 horas arranca en Divinity 'La venganza de Iffet' , un emocionante drama protagonizado por İbrahim Çelikkol y Deniz Çakır que te va a conquistar desde el minuto uno. Amor, pasión, traición, secretos y una venganza son los ingredientes que convertirán a la nueva ficción que nos llega desde Turquía en todo un fenómeno. Y como sabemos que estás deseando descubrir lo que te espera y no puedes aguantar más, te traemos este avance exclusivo en el que podrás disfrutar de los primeros minutos de la serie y conocer a Iffet, la gran protagonista de esta emocionante historia que no te puedes (ni te querrás) perder.

De origen humilde, Iffet es una atractiva joven que vive en un barrio de Estambul junto a un padre autoritario y su hermana pequeña. Desde que faltara su madre, es ella quien se dedica a cuidar de su familia. "Mi padre no me deja ir a ninguna parte. Además, no tengo dinero", se lamenta la joven, que a pesar de todo es feliz con los suyos y, sobre todo, con Cemil. Él es el amor de su vida y aunque debe verle a escondidas puesto que su padre no le permite verse con nadie hasta no estar casada, eso le basta a esta joven, que sueña con casarse sin imaginar que Cemil tiene otros planes bien diferentes: hacerse rico algún día para dejar atrás el barrio de clase media en el que vive.