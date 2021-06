La modelo, que hace ya unos cuantos años se declaró abiertamente pansexual, es decir, que se enamora de las personas y no del sexo. Para Cara, salir del armario no fue nada fácil. La británica ha reconocido en diversas ocasiones haber sufrido depresión y haberse escondido durante años.

Hace tan solo unas semanas y con motivo del Mes del Orgullo LGTBI , Delevingne hablaba como nunca sobre su sexualidad con la revista Paper Magazine. Una entrevista en la que Cara confesó que le habría encantado tener referentes como los que hay ahora para vivir su proceso de forma más liviana. "Creo que el Orgullo, para mí, es aceptar dónde estoy cada día. En plan, estoy orgullosa de lo que siento en el momento. Mientras crecía no sentía mucho orgullo nunca, estaba muy asustada . Tenía miedo. Me escondía ", explicaba.

Depresión, bullying y miedo a salir del armario: La dura infancia y adolescencia de Cara Delevingne

" Creo que mucha gente en la comunidad sabe lo que es tener que ocultar parte de ti misma . Así que estar orgulloso es realmente sentirte libre para gritar desde los tejados, 'esta soy yo, o lo aceptas o te vas. Yo me quiero y no hay nada que nadie pueda hacer para cambiarlo. Creo que es muy inspirador y algo que ojalá hubiera tenido de adolescente, pero me inspira tanto la gente y los adolescentes y la gente joven que puede hacerlo", añadía.

Esta reveladora confesión cobra ahora mucho más sentido tras sus últimas declaraciones y, para visibilizar todavía más una realidad que sigue afectando a millones de personas en todo el mundo, Cara Delevingne ha hablado como nunca en el podcast Make It Reign. "Sinceramente, durante esa etapa de mi vida pensaba que ser gay era una enfermedad mental. Pensaba que estaba enferma que había algo raro y malo en mí por ser diferente, no podía lidiar con la depresión que esto conlleva", comenta.

"Y lo mismo pasa con la depresión, era algo con lo que no podía lidiar emocionalmente debido al estigma que conlleva. Y hay que aprender que no pasa nada por sentirse así, que a todo el mundo le pasa en algún momento de su vida. Creo que poder hablar sin vergüenza de ello es lo que me ha dado las herramientas necesarias para afrontarlo, lo que me ha ayudado a encontrar gente que me ayude", añade