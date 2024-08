La principal premisa legal es que los envases no deben confundirnos ni pueden llamar a engaño, pero esto no siempre se cumple, si bien se respeta la ley. Un buen ejemplo de esto son aquellos productos que presumen de ingredientes que prácticamente no tienen. Me refiero, entre muchos otros, a las ensaladillas “de cangrejo” que solo tienen un 0,04% de cangrejo o los helados “de pistacho” que solo tienen un 0,7% de pistacho. Cuando un fabricante destaca un elemento, la ley le obliga a detallar qué cantidad ha usado, pero no establece un mínimo. Así, si vamos al súper y nos guiamos solo por lo que muestra la parte frontal, podemos comprar un producto pensando que tiene algo que, en realidad, casi no contiene.