Dublín es una ciudad llena de historia y cultura que engancha desde el momento en que pones tus pies en ella. Con sus calles empedradas, pubs tradicionales y rincones escondidos, navegar por la capital irlandesa está llena de posibilidades. Si vas a visitarla próximamente, no puedes perderte esta guía esencial para disfrutar de esta encantadora ciudad y aprovechar al máximo tu visita:

Sí, un clásico . Seguro que has escuchado hablar de él. Es el refugio de los amantes de la buena música en directo, y por supuesto de la cerveza. Uno de los barrios más famosos de Dublín es Temple Bar, conocido por su vida nocturna y su oferta cultural.

Sus calles estrechas y adoquinadas están llenas de pubs, galerías y tiendas de arte. No te pierdas el Temple Bar Pub, un icono del área, y asegúrate de visitar la Galería Nacional de Fotografía de Irlanda, que ofrece exposiciones fascinantes. Además, si tienes la suerte de viajar durante las fiestas de St Patrick’s Day, patrón de Irlanda, podrás empaparte de todo este ambientazo.

Si quieres salir del bar típico, te recomendamos The Bernard Shaw , un pub alternativo que combina lo clásico con lo alternativo ubicado en Richmond Street South. Es el lugar ideal para disfrutar de una cerveza artesana en un entorno artístico.

Dublín es sinónimo de Guinness, y no hay mejor lugar para aprender sobre esta famosa cerveza que el Museo de la Cerveza Guinness. Ubicado en St. James's Gate Brewery, el museo ofrece una experiencia interactiva y culmina con una pinta de Guinness en el Gravity Bar, con vistas panorámicas de la ciudad.

Si buscas un respiro del bullicio urbano, dirígete a Phoenix Park. Este es u no de los parques urbanos más grandes de Europa y alberga el Zoológico de Dublín, el Monumento de Wellington y la residencia del Presidente de Irlanda. Es el lugar perfecto para un picnic o un paseo en bicicleta.

Los amantes de las compras encontrarán en Grafton Street es el lugar ideal. Esta calle peatonal está llena de tiendas de moda, grandes almacenes y artistas callejeros que añaden un toque especial al ambiente. No dejes de visitar la estatua de Molly Malone, un símbolo de la ciudad.

Aunque más pequeño en tamaño, The Little Museum of Dublin en St. Stephen’s Green ofrece una visión íntima y personal de la historia de la ciudad. Fundado por Trevor White, el museo presenta una colección de objetos cotidianos que cuentan la historia de la vida en Dublín a lo largo de las décadas. La visita es guiada por apasionados voluntarios locales, proporcionando una perspectiva auténtica y personal de la vida en la capital irlandesa.