El nacimiento es uno de los períodos mejor cubiertos con permisos remunerados —aunque España sigue muy lejos de los 16 meses que pueden repartirse los padres en Suecia, por ejemplo—, pero no es la única ocasión en la que el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a una pausa con salario. El siguiente permiso mejor —por extensión en días pagados— es por boda . Es como se lo conoce popularmente, pero no cubre solo los matrimonios sino también el registro por pareja de hecho y da a cada miembro de la pareja 15 días pagados .

También existen excedencias. Si se pide para el cuidado de familiares de hasta segundo grado o hijos, no está remunerada pero sí cuenta para cotización (aunque solo si se trabaja por cuenta ajena) y tiene un máximo de tres años, según recoge la web de la Seguridad Social. Para pedir la excedencia voluntaria, tal y como recoge por el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, no hay que justificar razones. Solo se necesita haber trabajado un año y el parón puede llegar hasta cinco. No está remunerada y la empresa puede no reincorporarte si, cuando vuelves, no existe un trabajo equivalente al que tenías.