Los conflictos madre-hijo son relativamente frecuentes . ¿Quién no ha tenido alguna vez una pequeña pelea con sus criaturas? Pero claro, una cosa es un cuarto desordenado o no haber hecho los deberes y otra bien distinta un conflicto entre una madre y su hijo adulto, como es el caso de Carmen Borrego y José María Almoguera.

“La madre suele ser la que más en contacto está con los hijos, al menos hasta hace poco”, nos explica la experta. Pero hay un antes y un después en la relación madre-hijo/a: la adolescencia . “A partir de ese momento, la madre o el padre dejan de ser un referente, incluso pueden llegar a rechazar a sus progenitores”. Pasada esta etapa, lo habitual es que se recuperen esos lazos afectivos; ¿qué ocurre cuando se dan enfrentamientos como el de Carmen y José María ? “La distancia física que se da cuando el hijo es adulto y tiene su propia vida no tiene por qué ser mala en sí; de hecho puede ayudar a resolver problemas. Pero cuando hay nietos, puede ser más complicado ”.

¿De qué manera influye la existencia de nietos, como sucede en el caso de Carmen Borrego? “Por un lado, fuerza la relación; hay casos en los que esas abuelas tienen que hacerse cargo de esos niños cuyos padres [es decir, el hijo o hija de la abuela] tienen un conflicto . Por otra, la madre intenta imponer sus opiniones sobre todo lo que tiene que ver con los nietos”, aunque puntualiza: “Precisamente la existencia de nietos puede hacer que no se rompan estos lazos para siempre”.

Diana Sánchez da algunos apuntes de cómo sobreponerse a este tipo de enfrentamientos: “Si la relación no se ha roto del todo, es importante no juzgar cada tensión que surge como algo personal”, ya que más allá de la adolescencia los jóvenes siguen evolucionando como seres humanos. “Debemos apoyar sus decisiones, aunque no nos gusten, y hacerles ver que estamos a su lado”.