Serkan trama un plan contra Eda para que regrese a casa, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Serkan llevará a Eda al límite para que regrese a casa

Eda está cansada del control de Serkan y se rebela

A pesar de su avanzado estado de gestación, Eda sigue trabajando en la oficina y llevando al límite a Serkan. "Tengo cosas más mejores que hacer que soportar tu terquedaz", le dice a su marido, que sigue agobiándola con sus constantes atenciones (incluso le ha puesto un equipo médico en casa).

Y ese férreo control provoca el efecto contrario. Eda se rebela y pone de los nervios a su marido al decirle que, no solo seguirá trabajando en la oficina sino que ha desayunado allí, poniendo, supuestamente, en peligro su salud y la del bebé. "Tú trabajarás desde casa y yo no interferiré en el nombre de nuestro hijo. Tú lo elegirás", dice Serkan, que no tardará en arrepentirse de su oferta.

En el próximo capítulo de 'Love is in the air' y tras el fracaso del plan de la excavadora, Erdem pondrá en marcha la segunda fase del plan que ha urdido con Serkan para obligar a Eda a regresar a casa. Sin embargo, Eda, que no tardará en descubrir que su marido está detrás de todo, no cederá.

Burak sigue a prueba

Burak se da cuenta de que Melo y Ayfer están tendiéndole una trampa y aun así accede a complacer a su novia en todo lo que le pide. "Te aseguro que está hecho para ti. Es el novio perfecto para ti. No encontrarás a nadie mejor que él", le dice la tía de Eda a Melo, que pese a todo sigue confusa.

El anillo desaparecido

Mientras los niños siguen en casa de la abuela y posponen sus planes de boda después de coger sin permiso el anillo de la señora Aydan. La desaparición hace que todos se vuelvan locos buscándolo hasta que la madre de Serkan encuentra un posible sospechoso: Kerem, él habría cogido el anillo para pagar sus estudios.

