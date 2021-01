'Love is in the air' ya ha llegado a Mediaset España. Hoy, a partir de las 22 horas, un nuevo éxito turco se estrenará en Telecinco, Divinity, FDF, Energy y Be Mad. La serie, que ha arrasado en más de 40 países, nos cuenta la historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que verán como sus vidas se ponen patas arriba cuando el destino cruce sus vidas y lleguen a un peculiar acuerdo. ¿Qué pasará cuando se enamoren? Pero antes, toca abrir apetito presentándote uno a uno a los personajes protagonistas de esta comedia romántica. ¿Quién es quién?