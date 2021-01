'Love is in the air' se estrena hoy a las 22 horas en Telecinco, Factoría de Ficción, Energy, Be Mad y Divinity

Sabíamos que este 2021 nos iba a deparar cosas buenas. Ya tocaba. Pero jamás imaginamos que lo arrancaríamos con un notición como este. 'Love is in the air', el superboom turco que tantísimo habíais pedido que llegase a España, ya está en Mediaset España. Este lunes, en el access prime time, esta comedia romántica que lo ha petado en todo el mundo se estrenará en Telecinco, Factoría de Ficción, Energy, Be Mad y Divinity.

Los expertos en series made in Turquía ya saben que la que se nos avecina es una historia adictiva. Pero, ¿por qué tanto revuelo? ¿qué tiene esta serie para que todo el mundo esté hablando de ella? Ahí van cinco razones de peso por las que sí o sí te vas a enganchar.

Éxito rotundo

Ya lo demostramos desde que experimentamos el universo turco de la mano de 'Kara Sevda' hace ya más de dos años. A Mediaset España no llega una serie cuyo éxito internacional no esté abalado con datos. Y con 'Love is in the air' repetimos promesa. Más de 45 países se han hecho con los derechos de esta ficción. ¡Ahí es nada!

Ingredientes adictivos

La premisa de la serie ya tiene la suficiente enjundia como para pegarte al sofá. Más aún teniendo en cuanto el frío helador que se palpa con tan solo abrir la rendija de la ventana. Una joven que ve cómo se trunca su sueño por culpa de un caprichoso multimillonario decide unirse a él para salirse con la suya. Lo que no espera es que todo saltará por los aires cuando se enamoren. Esto, sumado a la pasión, la tensión sexual, las intrigas, los secretos y una pizca de comedia es el mejunje perfecto para convertirse repetir su éxito en España.

Recién llegado de Turquía

Una clave solo apta para exquisitos. Pero que siempre cuenta. Es habitual que las series creadas en Turquía traspasen nuestras fronteras más tarde de lo que nos gustaría. En este caso no sucede así: 'Love is in the air' se estrenó durante el recién cerrado 2020, y su primera temporada aún se encuentra en emisión. ¡Un puntazo para estar al día casi a la par que el resto del mundo!

Una superestrella como protagonista

La protagonista de esta historia de amor ya es una vieja conocida para nosotros. Al menos en Divinity. Hande Erçel, a la que pusimos cara cuando encarnó a la icónica 'Hayat', vuelve a nuestras vidas con el personaje de Eda, un papel que la confirma como la superestrella turca que es. Además de actriz, trabaja como modelo y hace nada fue nombrada la mujer más bella del mundo. 18 millones y medio de seguidores en Instagram no pueden estar confundidos con ella...

Nuevo galán en la oficina