Esto es lo que te encontrarás en 'Love is in the air', la nueva serie turca de superéxito que llega a Mediaset España

Estamos nerviosos, no podemos ocultarlo. 'Love is in the air', la gran historia de amor turco que tantísimo nos habíais pedido que trajésemos a España, por fin tiene fecha de estreno en Mediaset. Este lunes, en el access prime time de Telecinco, Divinity, Energy, Be Mad y FDF, descubriremos por qué está dando que hablar en (ojito con la cifra) más de 45 países de todo el mundo. Pero, ¿de qué va? ¿qué nos vamos a encontrar en el primer capítulo de esta comedia romántica marcada por el amor, el lujo y la pasión?

En esta ocasión, la protagonista es una vieja conocida en nuestro canal. Eda, a la que da vida la superestrella turca Hande Erçel (nuestra Hayat, ¿te acuerdas?), anhela convertirse en arquitecta paisajista. Tras perder a sus padres cuando era joven, esta estudiante brillante prosiguió sus estudios con becas. Se lo curró mucho para cumplir su sueño, y en su último año en la universidad, su intención era completar su formación en el extranjero. Sin embargo, como en toda telenovela turca que se precie, un hombre se cruzará en su camino para echar sus planes por tierra.

Así será el primer encuentro entre Eda y Serkan, protagonistas de 'Love is in the air'

Hablamos de Serkan Bolat, personaje al que encarna Kerem Bürsin, nuestro nuevo galán. Un joven empresario que se interpone en su camino y acaba haciendo añicos su sueño. Desde que se topa con él, nada es como Eda lo había previsto. Este hombre de negocios, arquitecto, amante de la astronomía, serio, frío, insensible y muy exigente consigo mismo y con sus empleados (lo tiene todo, sí) vive para su trabajo. Desde hace años tiene a una novia adecuada y aceptada por su familia, Selin, con la que rompe su compromiso por culpa de su maldita frialdad.