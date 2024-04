Las mencionadas informaciones, que recogen 'The New York Post' o 'Page Six', han recibido un importante eco en las últimas horas. El estado de Carlos III lleva siendo objeto de preocupación desde el anuncio de su enfermedad, hace ya casi tres meses, y diagnosticada a raíz de una intervención para el agrandamiento de próstata. El tratamiento que recibe ha mermado su agenda pública, teniendo que ser sustituido por su esposa, la reina Camila, o su primogénito, el príncipe Guillermo, aunque sí se le ha visto en algún acto sigue atendiendo asuntos de todo tipo de forma privada.