El miembro de la familia real británica que supera a Kate Middleton y Carlos III en popularidad

Para la Casa Real británica , contar con el apoyo del pueblo es importante, sin embargo, no todos los miembros de la familia real cuentan con el mismo apoyo por parte de los ciudadanos y, de hecho, este no parece ser eterno, para estar entre los primeros puestos hay que esforzarse .

Aun así, no hay seguridad de permanecer en ellos demasiado tiempo, un mal paso puede hacer que quien lideraba la lista caiga o viceversa. Esto le ha pasado al príncipe Guillermo, para quien la publicación del libro de su hermano fue un duro golpe, pero que poco a poco está recuperando el apoyo de la gente, no así Harry, cuya popularidad no pasa por su mejor momento.