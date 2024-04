View this post on Instagram

Minutos antes de que el single viera la luz, la catalana sorprendía a sus más de tres millones de seguidores con un directo junto a su actual pareja. Además de la evidente complicidad que hay entre ellos, los jóvenes han protagonizado un desencuentro en pleno directo ya que Yatra le ha pedido a Aitana que lo compartiera con ella para que aparecieran en diferentes pantallas y, de esta manera, que los seguidores del colombiano pudieran ver el live. "¿Tú no me puedes invitar también para el live?", le pregunta el colombiano a su chica. Una pregunta que la española ha respondido muy tajante: "Otra vez, Sebastián, que va a ser peor porque va a salir doble. De verdad, confía en mí, es que no me haces caso", le ha dicho la artista.