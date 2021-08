Ayşe Akın es Deniz, en la segunda temporada de 'Love is in the air'

Con la segunda temporada de ‘Love is in the air’ hemos despedido y dado la bienvenida a varios personajes. Uno de los que ha venido para intentar obstaculizar la relación entre Eda y Serkan es Deniz. No parece coincidencia que se llame de la misma forma que el malvado Deniz que casi consigue separar a la pareja para siempre.

La nueva Deniz es una mujer de buena familia con poca suerte en el amor. Hija del dueño del hotel que Art Life va a reformar con la colaboración de Eda, encontrará en Serkan a su siguiente objetivo. Detrás de este personaje nada entrañable se esconde Ayşe Akın, una cara que ya hemos visto alguna vez en Divinity, ¿Te acuerdas dónde? Y, ¿Quién es realmente Ayşe Akın?

Ayşe curiosamente no ha nacido en Turquía, sino en Bélgica, en 1992. De pequeña le gustaba mucho el fútbol y llegó a jugar en un equipo belga durante seis meses, cuando tenía doce años. Con 18 se presentó a un concurso de belleza y se alzó con el premió ‘Miss Bruselas’. Ese mismo año, mientras estudiaba Administración y Dirección de Empresas en la universidad, recibe una llamada de Turquía que cambia el rumbo de su vida y hace que se asiente en el país otomano para dedicarse a la actuación.

Padeció anorexia durante su adolescencia

Pero pese a todos estos logros, Ayşe sufrió durante su adolescencia un problema de salud que la marcó y que decidió llevar por bandera para ayudar a otras jóvenes que, como ella, padecieron o padecen anorexia. La actriz quiso hacer pública esta situación en los medios de comunicación turcos y consiguió que un grupo de especialistas de salud física y mental se uniesen para que varios jóvenes recibiesen el tratamiento necesario de forma gratuita.

Recién prometida con su novio: "Él me sanó"

Hace poco vimos en sus redes sociales cómo su novio, Tufan Doğan, un empresario belga, le pedía matrimonio a la orilla de Bósforo. Ambos se conocieron hace apenas siete meses, pero la intérprete es contundente cuando habla de su relación: “Él me sanó, me transformó, me enseñó lo que es el amor. Gracias él, mi mundo ha cambiado”. Según CNN Turk, la boda podría llegar en septiembre.

Esta no será su primera experiencia en el altar, cuando todavía vivía en Bélgica, a los 18 años, se casó con el exfutbolista turco Önder Turacı. Aunque su matrimonio no tuvo éxito y se divorciaron un año después.

Actriz...y cantante

Las capacidades artísticas de Ayşe no se limitan a la actuación, sino que, en paralelo, trabaja en su propio proyecto musical. Una de sus primeras experiencias en este mundillo vino de la mano de un hombre que también conocemos muy bien en España: Cem Belevi, Deniz en 'Inadina Ask: amor obstinado'. Juntos versionaron el famoso mambo “¿Quién será?” al turco con un cambio de aires que resultó de lo más exitoso. El tema, "Kim Ne Derse Desin", suma ya más de 50 millones de visualizaciones. Recientemente ha sacado un nuevo single propio bajo el nombre de “Ayshe”. La artista decidió usar otro nombre artístico que facilitase la pronunciación de su nombre original fuera de las fronteras turcas.

Arzu en ‘Erkenci Kus’

Si su cara te sonaba de algo y no te acordabas dónde la habías visto antes, la respuesta es en 'Erkenci Kuş'. Ayşe Akın intentó impresionar a Can Divit con sus encantos de supermodelo, aunque finalmente el aventurero no se dejó embaucar y eligió a Sanem.

Aún así, este pequeño cameo le sirvió para hacer muy buenas migas con Demet Özdemir, con quien se hizo esta fotografía firmando la tregua, después de que sus personajes casi se tirasen de los pelos.

La segunda temporada de 'Love is in the air', solo en Divinity

Eda y Serkan han cambiado mucho desde la última vez que se vieron. Su relación ahora es tensa y los secretos que ambos se esconden no facilitan la situación. Deniz ha llegado para intentar hacerse con el corazón del arquitecto, pero Serkan no se lo va poner fácil, su corazón es muy difícil de ocupar y ese lugar solo está reservado para una persona.

