La periodista salmantina suele compartir su día a día en redes sociales, pero también reflexionar y abrir "melones" y "jardines"

Hace unas semanas, Amores hablaba con sus seguidores sobre las renuncias laborales que ha hecho en su vida y las consecuencias de estas decisiones

Hace ya años que el de Ion Aramendi es un nombre conocido para el público. El presentador donostiarra comenzó a conducir formatos televisivos a nivel nacional hace un lustro, y su fichaje por Telecinco, donde actualmente sigue al frente de 'Reacción en cadena', no hizo sino incrementar su popularidad. Una proyección pública que se ha extendido a la vida personal del periodista, que hace ya más de una década y media junto a su mujer, María Amores, con la que ha formado una familia numerosa. También ella se ha convertido en un rostro con proyección propia: así ha hablado de las renuncias laborales y de las consecuencias de estas.

La también periodista, nacida en Salamanca, ha tenido una destacada carrera ligada a la pequeña pantalla, como guionista, coordinadora de casting o escritora. También su labor en redes sociales le ha traído una importante proyección: en su perfil de Instagram, donde acumula más de treinta y tres mil seguidores, Amores de cuenta, en detalle y tirando de naturalidad, de cómo es su día a día con su marido y Ion, Lucas y Marieta, sus tres hijos, de diez, siete y dos años, respectivamente. ¿Su especialidad? Como ella misma explica con humor, entrar en "jardines".

El debate que abría María Amores tras unas palabras de Elsa Pataky

Uno de ellos tuvo lugar hace unas semanas, y permitió que María hiciera unas cuantas reflexiones sobre su vida laboral y las decisiones profesionales que ha tomado. Todo tras las palabras de Chris Hemsworth agradeciendo a Elsa Pataky haber apartado sus "propios sueños" por él, mientras recibía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. la actriz defendía, después, tras el revuelo generado por las palabras de su marido, que esta era una decisión "muy personal". "Yo sentí que es lo que quería hacer y que me sentía más a gusto estando con mis hijos [...] y sacrificar parte de mi carrera en ese momento", argumentaba.

Unas declaraciones que a María Amores le hicieron identificarse con ella. "Me sentía un poco en esa situación", admitía en sus historias de Instagram. Aunque sabe que es un tema "que es un jardín, pero de Versalles", cree que "hay que sacarlos" y hablar de ellos. Por eso Amores explicaba que no le gusta distinguir entre bandos de "mujeres que trabajan y no trabajan y están con los hijos". "En ambos casos, la mujer siempre tiene un poquito de las de perder”, valoraba.

María Amores se ha sentido juzgada por sus decisiones sobre su vida laboral

Además, llamaba la atención con respecto a la falta de conciliación que existe en muchas empresas, y, especialmente, con el hecho de que muchas mujeres no tienen siquiera la posibilidad de elegir y de renunciar a trabajar. "Porque claro, hay familias que dirán: 'Aquí no renuncias tú ni yo, aquí trabaja hasta el apuntador porque si no no comemos", recordaba, consciente de que, en su caso, el dinero "no es ningún problema".

María se sinceraba con respecto a los juicios que existen en este tipo de casos, reivindicando que son decisiones "personales" que se deben respetar. "Somos muy críticas entre nosotras. A mí me ha pasado de sentirme un poco mal con algunas conocidas", admitía. Ha sido mucha la gente que le ha preguntado por qué no trabaja y por qué no vuelve. "Como que les das pena, te sientes un poco juzgada por quedarte en tu casa con tus hijos", explicaba a su parroquia de seguidores, aclarando, eso sí, que ese no es exactamente su caso. "Yo trabajo, trabajo desde casa, en casa, trabajo pero he renunciado a una intensidad de trabajo, he renunciado a trabajos que me gustaban mucho", declaraba.

La mujer de Ion Aramendi valora su situación laboral actual y las consecuencias de la misma