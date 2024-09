La intérprete ha optado por la técnica de reproducción asistida tras experimentar sus problemas de salud. Sobre ello ha querido sincerarse en la misma publicación: “Sentí muchas emociones al no poder gestar a mi hija. Cuando conocí a nuestra madre de alquiler gestacional hablamos de madre a madre. Me mostró tanta gracia y comprensión que supe que había encontrado un ángel de verdad. No tengo palabras para expresar mi gratitud por haber mantenido a salvo a nuestro bebé durante 9 meses y por haber hecho realidad nuestros sueños”, ha confesado hacia la madre gestante la que el pasado mes de mayo se sometió a una operación en la que le extirparon el útero, las trompas de Falopio y los ovarios.