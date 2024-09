En cambio, no quieren que se les atosigue, reclaman su espacio, su tiempo y ser respetados . Terminan cada frase con la palabra “pesada o pesado”. Buscan que se les deje en paz. No obstante, precisan seguir atados a unas normas y a unos límites para mantener un cierto control dentro de la libertad que anhelan, porque en realidad les hacen sentir que siguen siendo importantes y que se les quiere.

En ocasiones, un hijo cuenta a sus padres ciertas experiencias que hasta ellos desearían no saberlas o sentimientos a los que le cuesta enfrentarse. Es una muestra de que tiene confianza plena en ellos y en que no va a ser juzgado, si no que se va a sentir apoyado porque sabe que sus opiniones y emociones son respetadas . Son momentos en los que no busca una charla ni un sermón, solo necesita comprensión y acompañamiento.

Al haber confianza no hay necesidad de mentir o de manipular. En ocasiones los adolescentes tienen la tentación de contar una mentira por miedo a las consecuencias o para salirse con la suya, sobre todo cuando no existe el permiso de sus padres para ciertas actividades. Por ejemplo, si hay desconfianza, es muy habitual informar de que van a dormir en casa de un amigo para no tener que volver a la hora impuesta. Aquel adolescente que confía en sus padres prefiere ser sincero y no suele actuar de esta forma. Sabe que si sucede algo grave es mejor que se sepa cuáles son sus planes reales, dónde va a estar o con quién. No se trata de sentirse controlado sino seguro y tranquilo.