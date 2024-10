La aparición de bultos en el pecho durante la lactancia es no de los obstáculos con los que nos podemos encontrar al amamantar al bebé. Si bien no revisten gravedad y se pueden tratar con eficacia, es fundamental hacerlo cuanto antes para que dar de mamar no sea una experiencia dolorosa y, sobre todo, para evitar que se produzca una mastitis. Te contamos por qué aparecen esos bultos y cómo puedes aliviarlos.